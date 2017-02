Levealderen nærmar seg 90 år for kvinner i fleire land

Andre utviklingsland følgjer ikkje langt unna: Franske og japanske kvinner vil mest sannsynleg kunne leve til dei blir over 88 år gamle, ifølgje studien, som er publisert i fagtidsskriftet The Lancet.

–Så seint som ved hundreårsskiftet trudde mange forskarar at forventa levealder aldri ville kunne overstige 90 år, seier hovudforfattar av studien Majid Ezzati, som er professor ved Imperial College i London.

For menn er det forventa at levealderen vil vere høgast i Sør-Korea, Australia og Sveits i 2030, og ein reknar med at den vil liggje på 84 år i alle desse landa.

I alle dei 35 landa som er med i forskingsprosjektet, er det venta at levealderen vil auke.

(©NPK)