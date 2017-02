Ny president tatt i eid i Somalia

Mohamed blei valt tidlegare denne månaden som ledd i arbeidet med å danne ei fullt ut fungerande regjering etter 25 år med krig og konflikt.

Den nye presidenten lovar å gjenopprette Somalias verdigheit. Samtidig gjer han det klart at landet framleis står overfor mange utfordringar, og at det er avgrensa kva han kan få til med få ressursar.

– I dei siste 26 åra har det vore konflikt og tørke, så det vil ta nye 20 år å fikse landet, sa han då han blei tatt i eid onsdag.

Blant utfordringane er først og fremst den islamistiske opprørsgruppa al-Shabaab som har kontroll over deler av landet og ofte utfører angrep i hovudstaden.

Mohamed må også kjempe imot korrupsjon og sørgje for at dei militære får utstyret og våpena dei treng, og at soldatane får lønn. I tillegg er det overhengande fare for ein ny svoltkatastrofar som følgje av tørke og konflikt. Over 300.000 barn er allereie underernærte, og fleire millionar somaliarar er avhengige av matvarehjelp utanfrå.

