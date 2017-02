EU slår alarm om antibiotikaresistent salmonella

– Det er spesielt urovekkjande at nokre heilt vanlege typar salmonella hos folk viser ekstremt omfattande multiresistens mot legemiddel. Forsvarleg bruk av antibiotika er ekstremt viktig for å takle utfordringa med antibiotikaresistens, seier Mike Catchpole, sjefforskar hos EUs legemiddeltilsyn ECDC, til Nationen. Han seier det no er viktig å sørgje for at legemidla fortset å virke.

Ein ny rapport frå ECDC og EUs vitskapskomité for mattryggleik EFSA viser at i nær 30 prosent av tilfella der pasientar utvikla sjukdommar som følgje av salmonellainfeksjonar i 2015, var bakteriane multiresistente, altså resistente mot fleire typar antibiotika samtidig. Bakteriestammen som forårsakar matforgifting og tyfoidfeber var multiresistent i over 80 prosent av tilfella, skriv avisa.

EUs kommissær for helse og matsikkerheit, Vytenis Andriukaitis, seier EU-kommisjonen set i gang tiltak mot resistensspreiing i sommar.

