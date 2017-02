Minst 18 skadde i ein serie eksplosjonar på tsjekkisk fabrikk

Minst tre av dei skadde er redningsarbeidarar som kom for å hjelpa etter den første eksplosjonen, og som så blei skadde i ein av dei mange eksplosjonane som følgde.

Talsperson for politiet, Hana Kaizarova, seier at dei ikkje har funne nokon omkomne. Ho seier også at det ikkje er klart kva materiale som har eksplodert, og at det er vanskeleg å ta seg inn på fabrikkområdet til Policske Strojirny A.S ved byen Policka, rundt 150 kilometer aust for Praha.

(©NPK)