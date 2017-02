Minst sju drepne i bombeangrep i Pakistan

Angrepet fann stad i eit velståande nabolag i byen, og var retta mot ein restaurant, opplyser justisminister i provinsen Rana Sanaullah. Han opplyser at minst 15 er såra.

Angrepet kjem dagen etter at styresmaktene i Pakistan lanserte eit anti-terrorinitiativ som eit svar på fleire angrep som har kravd over 130 menneskeliv dei siste vekene. Førre veke vart 15 personar drepne i eit sjølvmordsangrep same stad.

Politiet mistenkjer at gjerningspersonen framleis er i området og gjennomsøkjer fleire hus i nærleiken. Ingen får lov til å komme inn eller forlate bygga.

Det vart også meldt om ein eksplosjon nummer to i byen torsdag, men lokale kjelder opplyser til Reuters at det berre var eit dekk som eksploderte.

