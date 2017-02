Somalia får norsk statsminister

Khaire (49) vart utnemnt torsdag av den nye somaliske presidentenMohamed Abdullahi Mohamed. Utnemninga må godkjennast av nasjonalforsamlinga i landet.

Tidlegare har Khaire vore regionaldirektør for Flyktninghjelpen for Afrikas Horn. Han har også vore ein av sjefane for oljeselskapet Soma Oil Gas. 49-åringen har både norsk og somalisk statsborgarskap.

Khaire er fødd i Somalia og kom som flyktning til Vestre Slidre i Valdres som 21-åring, skriv VG. Seinare studerte han i Oslo. I 2006 vart han Flyktninghjelpens ansvarlege for heimlandet Somalia, og nokre år seinare fekk han stillinga som regionaldirektør.

President Mohamed vann valet i Somalia tidlegare denne månaden og vart tatt i eid onsdag. Til liks med Khaire har han bakgrunn frå utlandet, og han har både amerikansk og somalisk statsborgarskap.

Somalia har vore ramma av konflikt og kriser i fleire tiår, og inga regjering har kontrollert heile landet sidan byrjinga av 1990-talet. Framleis er den ytterleggåande islamistgruppa al-Shabaab ein stor trussel. I tillegg står landet på randa av det som kan bli ei alvorleg svoltkatastrofe som følgje av tørke og konflikt.

– Eg er ein av dei heldige som kom meg ut rett før krigen eskalerte i Somalia i 1989. Eg kunne ha vore ein av flyktningane som slit no, men kom til Noreg og fekk tryggleik, stabilitet og moglegheit til å utdanne meg, sa Khaire i eit intervju med Aftenposten i 2011.

