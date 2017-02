USA-toppar på besøk i Mexico

Den amerikanske delegasjonen, som også inkluderer minister for innanlands sikkerheit John Kelly, kom til Mexico by onsdag. Forholdet mellom landa har fått seg ein alvorleg knekk etter at Donald Trump presenterte planane om å byggje ein mur ved grensa og Tillerson og Kelly får no oppgåva med å pleie relasjonane.

På ein pressekonferanse avviste Trumps pressetalsmann Sean Spicer at dei to ministrane er sende til Mexico for å rydde opp etter Trump.

–Vi har eit veldig sunt og robust forhold med den mexicanske regjeringa og mexicanske tenestemenn, sa Spicer.

Han prøvde å tone ned betydinga av usemja og hevda at turen i seg sjølv er eit bevis på dei gode relasjonane mellom landa.

–Det er betydingsfullt at presidenten sender to ministrar til Mexico så tidleg i presidentperioden. Det er symbolsk for det meiningsfulle forholdet mellom våre to land, sa Spicer.

Onsdag sat Tillerson og Kelly i møter med Mexicos president Enrique Peña Nieto, utanriksminister Luis Videgaray og innanriksminister Miguel Ángel. Mexico-besøket kjem i kjølvatnet av at Nieto avlyste ein planlagt tur til Washington etter at Trump presenterte sine planer for grensemuren.

