Forskarar håpar å redda 10 prosent av korallreva i verda

– Nokre av dei mest katastrofale konsekvensane av klimaendringane skjer ute av syne. Viss vi ikkje gjer noko raskt, er det venta at 90 prosent av korallreva vil forsvinna innan 2050, sa tidlegare ordførar i New York Michael Bloomberg då den nye planen blei lansert fredag.

Bloomberg er i dag FN-utsending med ansvar for byar og klimaendringar. Saman med ei gruppe forskarar og miljøvernarar ønskjer han å sikra best mogleg levekår for korallreva som overlever den aukande temperaturen i havet.

– Den beste forskinga fortel oss at vi berre vil ha 10 prosent att. Men la oss syta for at dei 10 prosentane har best mogleg sjansar til å overleva, seier professor Ove Hoegh-Guldberg ved universitetet i Queensland i Australia.

Massedød i fjor

Tropiske korallar blir stadig oftare ramma av såkalla bleiking, som kjem av varmare vatn og forureining. I mange tilfelle endar bleikinga med at korall-organismane døyr.

Eitt av dei verste tilfella av korallbleiking skjedde i fjor. Korallar mista farge og døydde utanfor Australia, på Maldivane, Hawaii, i Karibia og mange andre tropiske område. Årsaka var uvanleg varmt havvatn som følgje av global oppvarming og vêrfenomenet El Niño.

Ein reknar med at dei høge temperaturane har drepe 22 prosent av korallane på Great Barrier Reef, det største korallrevet i verda utanfor kysten av Australia.

Konsekvensane kan bli enorme også for dei mange artane som lever nær reva. Heile 25 prosent av alle artane i havet blir rekna for å leva på eller ved korallrev.

– Vi snakkar ikkje berre om korallane, men om alle artane som er avhengige av dei. Det er det som er så sjokkerande med det som skjer no, seier Richard Vevers frå den australske organisasjonen Ocean Agency.

Gjev mat til millionar

Tropiske korallrev på grunt vatn dekkjer til saman eit område på storleik med halve Frankrike. På grunn av mylderet av artar blir reva ofte samanlikna med regnskogane på landjorda.

På same måten som regnskogane har korallreva mykje å seia økonomisk. Fisk som lever på eller nær reva, dekkjer deler av matbehovet til mange hundre millionar menneske. Fleire millionar menneske arbeider med fiskeri eller turisme knytt til korallrev.

I tillegg til klimaendringane blir korallane truga av fleire andre miljøproblem og skadelege fiskemetodar. Ein alvorleg framtidig trussel er surare havvatn, forårsaka av dei same CO2-utsleppa som bidreg til å varma opp kloden.

Den nye planen går ut på å plukka ut 50 korallrev som har høve til å overleva også i framtida, ifølgje nyheitsbyrået DPA. Desse skal vernast med fiskefôrbod, kamp mot av lokal forureining og andre tiltak.

Artar som forsvinn frå område der korallreva døyr, kan leva vidare på reva som får auka vern. Seinare, når tilhøva i havet "stabiliserer seg", håpar initiativtakarane at korallar frå dei overlevande reva kan spreia seg til nye stader.

