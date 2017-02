Haaretz: Israel opnar likevel for visum til Human Rights Watch

Ein talsmann for det israelske utanriksdepartementet sa onsdag at HRW-utsendingen blir nekta visum fordi den amerikanske menneskerettsgruppa har ein "ekstrem, fiendtleg og antiisraelsk agenda". Han sa også at HRW driv med palestinsk propaganda under påskot av å vera ein menneskerettsorganisasjon.

Men mindre enn eitt døgn seinare har regjeringa tilsynelatande ombestemt seg. Ifølgje den same talsmannen, Emanuel Nahshon, er Israel villig til å revurdera søknaden til HRW viss organisasjonen ankar avslaget. I mellomtida er HRW-utsendingen velkommen til Israel på turistvisum.

Ein ikkje namngjeven israelsk tenestemann seier til Haaretz at departementet har snudd på grunn av eit direktiv frå statsminister Benjamin Netanyahu, som også er utanriksminister i landet. Netanyahu, som no er i Australia, skal ikkje ha vore klar over visumavslaget.

– Illevarslande

HRW har i lang tid hatt ein representant på plass i Israel og Palestina for å overvake menneskerettssituasjonen. Den førre utsendingen forlét stillinga for sju månader sidan, og vedkommande skal no erstattast av Omar Shakir, ein amerikanar med irakisk opphav.

HRW reagerte sterkt på visumnekten og har kalla avgjerda ei illevarslande utvikling. Organisasjonen har i 30 år hatt uhindra tilgang til Israel og den okkuperte Vestbreidda. Inntil 2010 gjaldt dette også Gazastripa.

– Avgjerda bør uroa alle som er opptekne av haldninga Israel har til grunnleggjande demokratiske verdiar. Det er skuffande at dei ikkje skil mellom ærleg kritikk og fiendtleg politisk propaganda, sa Iain Levine i HRW.

FN også ramma

Israel har også retta skuldingar mot andre humanitære organisasjonar som arbeider i dei palestinske områda, som FN og World Vision

FN-organet som hjelper palestinske flyktningar, UNRWA, avviser kontant israelske påstandar om at ein av dei tilsette i organisasjonen på Gazastripa høyrer til Hamas-leiinga og derfor er å rekna som "terrorist".

I fjor arresterte Israel ein palestinar som arbeider for World Vision på Gazastripa og skulda han for å overføra store pengesummar til Hamas. Kort tid etter blei ein ingeniør frå FNs utviklingsfond UNDP arrestert og skulda for å ha sendt 300 tonn bygningsmaterialar til ei hamn i Gaza.

(©NPK)