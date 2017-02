Irak til angrep mot IS-mål i Syria

Det opplyser statsminister Haider al-Abadi i ein uttale fredag.

– Vi gav leiinga til flyvåpenet ordre om å angripa IS-mål i Husseibeh og Albu Kamal, inne på syrisk territorium, seier statsministeren. Ifølgje han skal måla ha hatt tilknyting til nylege bombeangrep i Bagdad.

Anonyme tryggingskjelder opplyser til AFP at det er første gongen irakiske fly har slått til mot IS over grensa til Syria. Stadane Abadi nemner ligg begge nær grensa til Irak, ikkje langt frå byen al-Qaim i Eufrat-dalen.

Ekstremistgruppa er på vikande front og har blitt driven ut frå dei fleste byane i Anbar-provinsen sidan irakiske styresmakter starta motoffensiven sin. IS-grupper kan likevel bevega seg ganske fritt i ørkenområda der dei har gøymestader dei opererer frå.

