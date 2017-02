Kjønnsnøytralt toalett tilgrisa med hakekors på skule i USA

Hakekorset, som nyheitsbyrået AP omtalar som "antisemittisk graffiti laga av menneskeavføring", blei sist helg funne på eit kjønnsnøytralt toalett i ein internatbygning.

I ein uttale frå Rhode Island School of Design i USA fredag heiter det at dette er "fullstendig respektlaust og uakseptabelt". Skuleleiinga granskar no saka som vandalisme og hatkriminalitet, fortel fjernsynskanalenWJAR-TV.

Leiinga har oppmoda studentar med informasjon i saka til å stå fram.

(©NPK)