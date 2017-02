Minst 60 drepne av sjølvmordsbombar ved syrisk grenseby

Truleg var det ein sjølvmordsbombar som stod bak angrepet ved byen al-Bab som tyrkisk-støtta opprørarar torsdag tok tilbake frå IS.

Ifølgje det tyrkiske nyheitsbyrået Anadolu var det både sivile og opprørarar blant dei som mista livet. Dei sivile venta ved sperringa for å få løyve til å reise tilbake til al-Bab.

London-baserte Syrian Observatory for Human Rights seier at bomba ramma ei vegsperring som var bemanna av krigarar frå Den frie syriske hær FSA i landsbyen Sousian, like nord for al-Bab.

Samtidig blir det meldt at to tyrkiske soldatar vart drepne og tre såra i ein annan bombeeksplosjon i al-Bab-området.

Al-Bab var ein av dei siste byane som IS framleis hadde kontroll over i det nordlege Syria. Det tok opprørarane to månader å ta tilbake byen.

