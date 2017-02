Trump lovprisar EU

Trumps utsegner står i sterk kontrast til det han tidlegare har sagt om EU, melder Reuters.

Trump støtta brexit-rørsla i Storbritannia under valkampen. Nigel Farage, som stod i spissen for den vellykka kampanjen for britisk sorti frå EU, har fleire gonger vore Trumps gjest. Han var også den første britiske politikaren som møtte Trump etter at han vann valet i november.

Trumps utsegner kjem i eit intervju med nyheitsbyrået Reuters. Der fortel han også at han har sikre seg at USAs atomvåpen blir "det beste av det beste".

