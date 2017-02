Volkswagen med lønstak for toppsjefen 

Summen svarar til 88 millionar kroner. Andre styremedlemmer må nøya seg med 5,5 millionar euro, eller 48 millionar kroner.

Selskapet prøver no å rydda opp i dei skyhøge leiarlønningane i kjølvatnet av "dieselgate" – utsleppsskandalen som korta ned dei enorme inntektene og omdømme til selskapet. Millionar av bilar over heile verda var utstyrte med teknologi som gjorde at dei verka meir miljøvennlege under testar enn det dei i realiteten var.

Trass krisa kan den tyske bilgiganten på nytt visa til milliardoverskot og rekordstort bilsal i 2016.

Då resultatet blei lagt fram fredag, viste det eit nettooverskot på 5,1 milliardar euro.

VW-gruppa, som også står bak bilmerke som Porsche, Audi og Skoda, slo også forventningane til analytikarane med ein rekordomsetnad på 217,3 milliardar euro, nesten 2 prosent meir enn året før.

Driftsresultatet steig til 7,1 milliardar euro, mot eit underskot på 4,06 milliardar euro i 2015.

(©NPK)