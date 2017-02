Eksplosjon i Indonesia – mistenkt militant arrestert

Mannen forskansa seg i ein regjeringsbygning etter å ha detonert ei mindre bombe i provinshovudstaden Bandung i Vest-Java.

Han prøvde å tenne på bygningen, og TV-bilete viser ei skotveksling før politiet fekk kontroll over mannen. Konfrontasjonen varte i ein times tid, og politiet opplyser at den mistenkte mannen vart såra. Ingen andre skal ha blitt påført skader.

– Vi prøvde å forhandle, men han prøvde i staden å tenne på bygningen, seier den lokale politisjefen Anton Charliyan. Han seier situasjonen er under kontroll og legg til at den mistenkte høyrer til «eit terrornettverk». Bomba som gjekk av i ein park i Bandung, skal ha vore laga av ein trykkokar. I tillegg seier Charliyan at mannen hadde ein ryggsekk med eksplosiv med seg.

Indonesia er det mest folkerike av landa i verda med hovudsakleg muslimsk befolkning, og har i mange år hatt problem med militante islamistar. Dei siste 15 åra har det vore gjennomført ei rad angrep, inkludert bombene på Bali som kravde 202 menneskeliv i 2002. Dei fleste av offera den gongen var turistar. Varig press frå styresmaktene har svekt dei farlegaste nettverka, men framveksten til ekstremistgruppa IS har blitt eit nytt samlingspunkt for militante islamistar i landet. I tillegg har fleire hundre reist til Midtausten for å kjempe med jihadistar der. Fleire angrep i Indonesia dei siste åra har blitt knytt til IS-sympatisørar.

