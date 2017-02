Fire millionar utan reint vatn etter flaum i Chile

Leire og annan masse har forureina elva Maipo, som er drikkevasskjelde for dei fleste husstandane i hovudstaden.

– Det er snakk om 1,45 millionar husstandar som blir berørt av at vassforsyninga blir kutta, noko som blir gjort heilt eller delvis i 30 distrikt i Santiago, seier guvernør Claudio Orrego på ein pressekonferanse. Han seier kuttet vil påverke over 60 prosent av dei 6,5 millionar innbyggjarane i byen, rundt 3,9 millionar menneske.

Stenginga av vatnet har ført til at mange har gått med bøtter og dunkar til vasskranar som er sett opp av styresmaktene fleire stadar for å avhjelpe situasjonen. Andre strøymer til supermarknadane i byen for å sikre seg flaskevatn.

– Vi veit ikkje når drikkevatnet kjem tilbake. Vi kan ikkje garantere at forsyninga blir teken opp att før forholda i elva er betre, seier Orrego.

Restaurantar og verksemder som ikkje har drikkevatn, har fått ordre om å halde stengt, og starten på det nye skulesemesteret er utsett med ei veke.

Innanriksdepartementet seier fire personar er bekrefta omkomne mens ytterlegare seks er sakna i samband med den kraftige nedbøren. Flaum og bruer som er skylt vekk, gjer at 3.300 menneske er isolerte frå omverda.

(©NPK)