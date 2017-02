Guterres: – Minoritetsrettar er under angrep

I opningstalen sa Guterres at rettane til flyktningar og minoritetar er under angrep frå populistar og styresmakter som ikkje tar ansvar for å beskytte dei.

– Vi ser større innslag av populisme og ekstremisme. Det har ført til meir rasisme, antisemittisme og muslimhat, sa generalsekretæren.

Møtet i Genève finn stad i ei tid der USA prøver å avgrense innvandringa frå ei rad land der muslimar utgjer majoriteten av befolkninga. Europa har også lagt bak seg eit år med flyktningstraumar frå Midtausten.

Guterres, som sjølv var FNs høgkommissær for flyktningar i ti år, sa at det ikkje var snakk om å "fordele byrdene", men å dele ansvaret som alle er pålagt ifølgje FN-pakta.

