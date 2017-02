Israelarar meiner sikkerheita er blitt verre

Israel trekte seg ut frå Gazastripa i 2005, noko som bana veg for at Hamas tok kontrollen over det palestinske territoriet to år seinare. Både Israel og Egypt har sidan då halde oppe ein blokade mot Gaza og avgrensa flyten av personar og varer til og frå området.

Israel seier tiltaka er nødvendige for sikkerheita. Sidan 2008 har det vore tre krigar mellom partane.

Meiningsmålinga er gjennomført for ei israelsk gruppe som jobbar for betre mobilitet for Gazas befolkning. I tillegg til at 67 prosent meiner sikkerheita er blitt verre som følgje av politikken tilregjeringa, kjem det fram at 69 prosent meiner det er i Israels interesse å forbetre forholda på Gaza.

650 personar vart spurt i undersøkinga, som har ein feilmargin på 3,8 prosentpoeng.

