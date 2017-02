Oscar-tabbe: Levande filmprodusent blei heidra som død kvinne

– Eg lever, har det bra og er framleis aktiv som produsent, seier den australske filmprodusenten JanChapman til bransjebladet Variety.

Chapman samarbeidde med landskvinna Janet Patterson, ein kostymedesignar som døydde i oktober i fjor, på filmen "Piano" frå 1993. Chapman seier ho blei opprørt då ansiktet hennar blei vist fram på eit bilete under ei minnestund til ære for døde bransjefolk under Oscar-utdelinga søndag.

– Eg blei heilt knust av bruken av biletet mitt i staden for biletet den gode vennen og langvarige samarbeidspartnaren min, Janet Patterson, seier Chapman.

– Eg hadde oppmoda agentbyrået til Patterson til å kontrollera alle bilete som kunne bli brukt, og at Oscar-arrangørane hadde alt under kontroll. Janet var svært vakker og Oscar-nominert fire gonger. Det er svært skuffande at feilen ikkje blei avdekt, legg Chapman til.

Dette var ikkje den einaste tabben til Oscar-showet. Det blei ei pinleg stund også då filmmusikalen "La La Land" blei kåra til beste film, mens den eigentlege vinnaren var "Moonlight". Dette blei elles retta opp like etterpå.

