PricewaterhouseCoopers beklagar Oscar-tabbe

PricewaterhouseCoopers (PwC) har sidan 1934, på vegner av Academy of Motion Picture Arts and Sciences (the Academy), leidd stemmegjevingsprosessen under Oscar-utdelinga. To PwC-partnarar er dei einaste som kjenner identiteten til vinnarane før dei blir ropt opp på scena, skriv firmaet på sine heimesider.

No tar firmaet på seg skulda for at filmveteran Warren Beatty fekk med seg feil konvolutt då Oscar-prisen for beste film skulle delast ut. Feilen førte til at "La La Land" vart utropt til prisvinnar, før brølaren vart retta opp. Prisen gjekk i realiteten til "Moonlight".

– Vi beklagar på det sterkaste overfor "Moonlight", "La La Land", Warren Beatty, Faye Dunaway og Oscar-publikummet for feilen som vart gjort forut for utdelinga av prisen for beste film. Vi er i gang med å undersøkje korleis dette kunne skje, skriv firmaet i ei fråsegn.

Det vart likevel eit skikkeleg prisdryss for "nesten-vinnaren", som tok med seg seks utmerkingar frå Oscar-utdelinga.

(©NPK)