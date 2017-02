Regjeringskjelder: Trump vil satse på forsvar i nytt budsjett

Trumps regjering skal måndag presentere overordna prioriteringar for budsjettet for resten av statsapparatet.

Her inngår ein kraftig auke av forsvarsbudsjettet, opplyser ikkje namngjevne kjelder til New York Times og nyheitsbyrået AP.

Utanriksdepartementet får etter det som er sagt mindre pengar. Det same får miljødirektoratet EPA. Amerikansk UD og EPA må belage seg på budsjettkutt på til saman fleire titals milliardar dollar.

Fleire velferdsordningar skal kuttast, men dei to store ordningane for pensjonistar, Social Security og Medicare, blir ikkje reduserte. Dette er i tråd med Trumps valløfte.

Prioriteringane som Trump legg fram no, kan bli betydeleg endra i arbeidet med statsbudsjettet for 2018 både innanfor administrasjonen og i Kongressen. Tysdag skal Trump tale for Kongressen og fortelje meir om sine visjonar for regjeringstida.

