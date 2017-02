Beinhard maktkamp om EU sin klimapolitikk

– No er det på tide at vi leverer, sa EU sin klimakommissær, Miguel Arias Cañete, då han innleidde møtet, tysdag.

– Kommisjonen sitt forslag er blitt diskutert i ministerrådet i meir enn 19 månader. I dag diskuterer vi det på ministernivå for fjerde gong. Ekspertane våre har diskutert det på nesten 30 arbeidsgruppemøte under fire ulike formannskap. For meg verkar det som kvar stein er snudd, sa han.

Tema for forhandlingane var ETS, EU sitt system for handel med klimakvotar. Også Noreg deltek i systemet, som vert rekna for det viktigaste verktøyet for å få ned utsleppa av klimagassar i Europa.

Tysdag ettermiddag var det framleis heilt ope kva ministrane ville bli samde om – og om dei i det heile tatt ville bli samde.

Overskot skaper problem

I dag er kvotesystemet prega av svært låge prisar. Det kjem av eit overskot på rundt 1,8 milliardar kvotar som ingen har bruk for.

Overskotet har oppstått fordi finanskrisa har ført til lågare økonomisk aktivitet – og difor lågare utslepp – enn venta, i tillegg til at europeiske bedrifter har importert billige klimakvotar frå utviklingsland.

Konsekvensen er ein kvotepris som i dag ligg på berre 5 euro. Det bekymrar dei mest ambisiøse EU-landa, som meiner prisen må bli langt høgare for at industrien verkeleg skal begynne å investere i klimavennleg teknologi.

– Vi meiner eit sterkt prissignal er det som skal til for å gi den nødvendig innovasjonen, seier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) til NTB.

– Det er viktig for å nå 2030-måla, men òg for å komme i gang med transformasjonen til lågutsleppssamfunnet, seier han.

Svensk forslag

Helgesen var ikkje invitert til sjølve ministermøtet, men deltok på eit frukostmøtet like i forkant der dei mest framoverlente landa i Europa var samla for å kvesse knivane.

Det kanskje vanskelegaste punktet i forhandlingane har vore den såkalla marknadsstabilitets-reserven (MSR). Det er ein bankboks der EU skal byrje å gøyme vekk overskotskvotar for å presse opp prisane. Kvotereserven skal setjast i verk i 2019.

Før møtet la formannskapslandet, Malta, fram eit kompromissforslag om å doble storleiken på kvotereserven.

Ikkje nok, meiner Sverige, som har gått i front for eit forslag om at EU i tillegg skal slette kvotar som blir liggjande lenge i reserven.

– Det er aukande stønad til det svenske forslaget. Men vi skal ikkje ta noko på forskot. Vi får sjå kva som skjer, seier Sveriges klimaminister, Isabella Lövin.

– Vi syns det er eit konstruktivt forslag. Men eg er litt tvilande til om det kjem til å få tilslutning, seier Helgesen.

I bevegelse

Svenskane gjekk inn i ministermøtet med stønad frå rundt ti land, deriblant Frankrike og Storbritannia.

Men EU er sterkt splitta. Kål-avhengige land som Polen pressar hardt på for å halde prisane nede.

Samstundes er land som Tyskland uroa for at industriselskap kan flytte verksemda si ut av Europa om kvotesystemet blir for stramt.

EU-parlamentet gjorde sitt vedtak i saka 15. februar. Dei viktigaste grepa der var ei dobling av storleiken på kvotereserven og dessutan sletting av 800 millionar kvotar frå reserven.

Ministerrådet sitt vedtak er ikkje siste ledd i prosessen, men utgangspunktet for såkalla trilogforhandlingar der ministerrådet skal komme til semje med EU-kommisjonen og EU-parlamentet.

