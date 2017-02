Kinesiske lønningar nærmar seg dei søreuropeiske

I fjor var timelønna i industrien oppe i 30 kroner og ligg dermed over dei fleste større landa i Latin-Amerika, ifølgje statistikk frå Euromonitor, skriv Financial Times. Kinesarane halar også innpå dei svakaste eurolanda og ligg no rundt 30 prosent under lønningane i Hellas og Portugal. I sistnemnde har timelønna i industrien falle frå 52 kroner i 2005 til 37 kroner i fjor. Det er den same perioden der det har vore ei tredobling i Kina. I Hellas har finanskrisa bidratt til at lønningane er halverte.

– Det er oppsiktsvekkjande kor godt Kina har klart seg samanlikna med alle andre. Dei nærmar seg vestlege land, noko som ikkje har skjedd i andre vekstøkonomiar, seier sjeføkonom Charles Robertson i Renaissance Capital.

Lønnsutviklinga speglar korleis levestandarden har auka for 1,4 milliardar kinesarar, men den betyr også at konkurranseevna blir svekt. Financial Times peikar på at auka lønnsnivå betyr at Kina kan tape i konkurransen med andre land der arbeidskrafta er billigare. India har også opplevd fleire år med vekst, men lønnsnivået har stått stille sidan 2007. Ein industriarbeidar der får i underkant av 6 kroner i timen for sin innsats.

