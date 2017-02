Samsung-topp blir tiltalt for mutingar og underslag

Det opplyser Lee Kyu-Chul, talsmann for gruppa som har hatt ansvar for å etterforske korrupsjonssaka, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

Påtalemakta bad måndag om å få forlengt etterforskinga av Lee Jae-young. Samsung-toppen vart arrestert tidlegare i månaden og vart sikta for mutingar og korrupsjon. Det er mistanke om at 48-åringen har gitt mutingar tilsvarande over 330 millionar kroner til president Park Geun-hyes nære venninne Choi Son-sil. Sistnemnde har hamna i hardt vêr i ei sak der ho skal ha utnytta vennskapet med presidenten til å presse store bedrifter for pengar.

Det er statsminister og fungerande president Hwang Kyo-ahn, som tar seg av Parks oppgåver mens saka blir etterforska, som har sett foten ned for ei forlenging av etterforskinga, skriv AFP. Årsaka er bekymring for den politiske stabiliteten i landet.

(©NPK)