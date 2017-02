Svensk sikkerheitspoliti bekymra for rekruttering til islamistiske miljø

– Vi ser at det finst individ som kjem heim, som kontaktar unge, og at det finst ein slags logistikk, eit nett i Sverige som prøver å oppfordre yngre og nye til å slutte seg til saka. Det skjer heile tida, seier Säpo-sjef Anders Thornberg til Sveriges Radio.

Dei siste åra har rundt 300 personar årleg dratt frå Sverige til Syria og Irak for å slutte seg til opprørsgrupper. Men det siste året har Säpo registrert færre reisande, og sikkerheitspolitiet meiner at rundt 150 av dei som har reist ut, har komme tilbake.

Det siste året har det derimot blitt registrert fleire som sympatiserer med valdeleg islamistisk ekstremisme, ifølgje Säpo.

– Folk samlar inn pengar, sympatiserer i det skjulte og medverkar på ulike vis. Men det er mykje retorikk, og det er jo ikkje forbode å snakke om ting. Det er først når ein gjer seg skuldig i lovbrot at det blir alvorleg, seier Thornberg.

Ei kartlegging som SRs Ekot har gjennomført, viser at dei fleste som vert arresterte eller vert mistenkte for lovbrot knytt til terrorisme, ikkje blir dømde.

Det er vanskeleg å leggje fram bevis, forklarer Thornberg, som understrekar at Säpo ikkje ventar på at eit lovbrot har skjedd, men at politiet prøver å avverje så tidleg som mogleg.

– Det er ikkje avgjerande for oss at ein får ein fellande dom. Det avgjerande er at det ikkje skjer noko terrorangrep i Sverige, seier Thornberg.

