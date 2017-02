Tyskland krev forklaring frå Tyrkia etter fengsling av Die Welt-journalist

– Etter ønske frå utanriksminister Sigmar Gabriel, har statssekretær Walter Lindner kalla ambassadøren til Tyrkia inn på teppet i dag, skreiv det tyske utanriksdepartementet på Twitter tysdag, før dei klargjorde:

–Det var ikkje ei formell innkalling. Ambassadøren blei spurd om å koma hit for samtalar, sa dei i ein seinare tweet.

Gabriel sa etter samtalane tysdag at fengslinga av Yucel (43) – som kan vara opptil fem år før han blir sett fri eller stilt for retten – har lagt eit massivt press på det bilaterale forholdet mellom Tyskland og Tyrkia.

Forholdet mellom dei to landa "står overfor ei av dei største prøvingane i nyare tid", seier han vidare.

–Denne hendinga har gjort det svært tydeleg at det er store forskjellar i Tyskland og Tyrkia på korleis rettsprinsipp og pressefridom blir vurdert, sa han.

Skulda for terrorkontaktar

Deniz Yucel (43) har både tysk og tyrkisk statsborgarskap og arbeider for storavisa Die Welt. Han blei arrestert 14. februar, skulda for "terrorkontakt" og "propaganda". Måndag vedtok tyrkiske styresmakter at han skal sitja varetektsfengsla fram til rettssaka.

Arrestasjonen skjedde etter at Yucel hadde skrive ein artikkel om hackerangrep mot den private e-postkontoen til energiminister Berat Albayrak, som også er svigersonen til president Recep Tayyip Erdogan.

Både statsminister Angela Merkel, tyske menneskerettsforkjemparar og deler av tysk kulturliv har reagert sterkt på fengslinga. Tysdag oppmoda kampanjen #FreeDeniz til demonstrasjonar i ni tyske storbyar, i tillegg til i Wien og Graz i Austerrike og i Zürich i Sveits.

– Saka kan bli endå ei belastning for det allereie spente tilhøvet mellom Tyskland og Tyrkia, uttalte den sosialdemokratiske parlamentarikaren Niels Annen i nasjonalforsamlinga same dag.

PKK-intervju

Ifølgje det tyrkiske nyheitsbyrået Dogan har Yucel blitt avhøyrt om eit intervju han har gjort med Cemil Bayik, ein kommandant i den forbodne kurdiske PKK-geriljaen. Journalisten har tidlegare skrive ei rekkje artiklar om politikken til regjeringa mot den kurdiske minoriteten i landet.

Yucel skal i det tre timar lange avhøyret også ha blitt spurd om han hadde nokon kontaktar til hackergruppa RedHack, som skaffa seg tilgang til e-postane til energiministeren, e-postar som deretter blei offentleggjort av WikiLeaks.

Merkel har kalla varetektsfengslinga av Yucel for "bitter og skuffande". Ho meiner det er ein altfor hard reaksjon og viser til at journalisten melde seg frivillig for tyrkiske styresmakter for å hjelpa til i etterforskinga.

Festivalprotest

I Berlin har arrestasjonen av Yucel allereie ført til fleire protestar. Ifølgje Al Jazeera blei filmfestivalen i Berlin avslutta ved at festivalleiar Dieter Kosslick heva neven til ære for journalisten framfor eit bilete av han.

Ved hjelp av ein projektor har aktivistar dessutan sytt for å lysa opp den tyrkiske ambassaden i Berlin med slagordet #FreeDeniz.

Yucel føyer seg inn i rekkja av mange journalistar og pressefolk som er arresterte etter kuppforsøket i fjor sommar. Styresmaktene har mellom anna stoppa utgjevinga av minst 100 ulike publikasjonar som har vore kritiske til politikken til Erdogan.

