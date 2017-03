– Den eldste fossilet i verda kan peika på liv på Mars

– Viss liv blei til så fort på jorda, kan vi då venta at ein så enkel prosess kan ha starta på andre planetar også, spør hovudforfattaren av forskarrapporten, Matthew Dodd, før han legg til at jorda og Mars hadde flytande vatn på overflata samtidig.

– Vi kan venta å finna bevis for at det var liv på Mars for fire milliardar år sidan, seier Dodd.

Det kan også ha seg slik at jorda var eit spesialtilfelle, legg han til.

Funnet blei gjort i Canada av ein forskargruppe leidd av University College London. Ifølgje NRK var gruppa sett saman av fleire land og organisasjonar, der også Noregs geologiske undersøkingar var med.

Fossila av bakteriane, som er halve breidda av eit hårstrå og opptil ein halv millimeter lang og levde på jern, blei funne på djupt vatn. Dei kan ha hatt tilhaldsstad i dei eldste sedimentære bergartane på jorda, som blei danna mellom 3,77 og 4,29 milliardar år sidan.

Det tidlegaste teiknet på liv på jorda blei til no rekna for å vera 3,4 milliardar år gammalt.

Jorda blir rekna for å vera 4.570 milliardar år gammal, og det er framleis ikkje kjent når eller kor livet byrja, men desse små djuptvassbakteriane er sett på som ein god kandidat.

(©NPK)