Arresterte kvinner sikta for Kim-drap

Indonesiske Siti Asiyah (25) og vietnamesiske Doan Thi Huong (28) var omringa av store politistyrkar då dei fekk opplese siktinga i ein rettssal i Malaysias hovudstad Kuala Lumpur.

Ifølgje malaysiske styresmakter vart 45 år gamle Kim Jong-nam drepen på flyplassen i byen med nervegifta VX, som står på FNs liste over masseøydeleggingsvåpen. Dei to kvinnene smurde ein væske inn i ansiktet på 45-åringen, noko ein av dei skal ha forklart at ho trudde var babyolje. Samtidig hevdar kvinnene at dei trudde det heile var del av eit TV-stunt.

I tillegg til dei to kvinnene er to andre mistenkte arresterte i Malaysia, deriblant ein nordkoreanar og ein malaysiar. Sistnemnde er lauslaten mot kausjon, mens nordkoreanaren framleis sit i varetekt.

Politiet i Malaysia leitar framleis etter ytterlegare sju personar, mistenkte for å ha koplingar til drapet.

Tysdag kom ein delegasjon frå Nord-Korea til Kuala Lumpur. Dei ønskjer å hente heim den drepne, opplyser Ri Tong Il, Nord-Koreas tidlegare viseambassadør til FN.

Styresmaktene i Nord-Korea har så langt ikkje identifisert den avdøde som Kim Jong-nam, men berre som ein nordkoreansk statsborgar med diplomatpass.

