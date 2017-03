CNN-måling: Trumps tale godt mottatt

Talet kjem fram i ei måling TV-kanalen har gjort saman med meiningsmålingsinstituttet ORC rett etter at president Trump talte i ein time til Kongressen.

Fleire analytikarar peikar på at den framleis forholdsvis ferske presidenten har grunn til å vere svært fornøgd med det resultatet.

CNNs politiske senioranalytikar Stephen Moore samanliknar det med målingar som viser at berre litt over halvparten så mange – rundt 44 prosent – er fornøgd med jobben Trump gjer.

69 prosent seier talen gjer dei meir optimistiske med tanke på kva retning landet tar. Like mange meiner Trumps politikk vil vere bra for landet. Rett før talen var det talet 58 prosent

Politisk direktør David Chalian i TV-kanalen seier både George W. Bush og Barack Obama gjorde det noko betre då dei heldt sine første talar til ein samla Kongress, men at Trump ikkje ligg langt bak.

– Det er i same størrelse, og det er eit veldig bra tal for Trump. Vi veit at han før dette hadde ei historisk låg oppslutning, og han er ein polariserande president. Dette er bra for han, seier Chalian.

