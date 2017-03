Fleire store bombeangrep i Kabul 

Taliban har tatt på seg ansvaret for angrepa. Gruppa melder at dei har angripe tre mål i den afghanske hovudstaden: Politiet, etterretningstenesta og eit rekrutteringskontor for regjeringshæren.

Det lokale nyheitsbyrået TOLOnews har lagt ut eit bilete som viser ei stor røyksøyle.

Den første eksplosjonen ramma eit område vest i byen. Kort tid etter ramma ein ny eksplosjon. Ifølgje innanriksdepartementet er det snakk om ein sjølvmordsbombar som sprengde seg sjølv idet han prøvde å ta seg inn i det afghanske etterretningshovudkvarteret.

– Angriparen døydde, og andre vart såra, seier ein talsmann for departementet.

TOLOnews opplyser på Twitter at det har oppstått skyting mellom sikkerheitsstyrkar og angriparar.

– Vi kan høyre skyting. Eg trur det er eit koordinert angrep, seier ein innbyggjar vest i hovudstaden, Abdul Ghafoor, til DPA.

