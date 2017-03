Høgste inflasjonsvekst i USA sidan 2012

Dette er den høgste årsinflasjonen på over fire år, viser tala som handelsdepartementet i USA la fram onsdag.

Sentralbanken har sett som mål at inflasjonen bør vera på 2 prosent. Tala viser at dette målet er nesten innan rekkjevidd, og aukar sjansane for at styringsrentene blir heva dei nærmaste månadene.

(©NPK)