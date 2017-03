Kjelder: – Irak blir ikkje omfatta av nytt innreiseforbod til USA

At Irak blir teken inn i varmen, skal koma etter påtrykk frå utanriksdepartementet i USA og forsvarsdepartementet Pentagon. Dei har minna om den avgjerande rolla til Irak i kampen mot IS.

Kampen for å erobra IS-kontrollerte Mosul på nytt er inne i ein avgjerande fase, og regjeringsstyrkane til Irak blir støtta av amerikanske soldatar og kampfly.

Dei seks andre land, som for det meste er muslimske, som blei omfatta av det første forbodet, står også på den nye listen, opplyser kjeldene til nyheitsbyrået AP. For borgarar frå Libya, Somalia, Sudan, Syria, Jemen og Iran blir det på nytt svært vanskeleg å reise til USA.

Amerikanske menneskerettsadvokatar opplyser at dei førebur seg på å hjelpa folk som blir ramma av den nye presidentordren. I januar oppstod det kaos på ei rekkje flyplassar då ordninga brått blei innført.

Stoppa i rettsstellet

Det opphavlege innreiseforbodet til Trump blei stoppa i rettsstellet, og presidenten vedtok etter kvart å ikkje anka til høgsterett.

I staden bad han regjeringa laga ein ny versjon av forbodet. Målet er etter alt å dømma å unngå eit nytt nederlag i domstolane.

I tillegg til at Irak etter det som blir sagt, blir fjerna frå forbodslista, blir det teke bort eit eige punkt om syriske flyktningar. Dei skal no stengjast ute i fire månader, på same måte som andre flyktningar – og ikkje på ubestemt tid.

Regjeringskjeldene hevdar også at eit unntak for religiøse minoritetar er teke ut av den nye presidentordren. Kritikarar har kalla unntaket eit forsøk på å opna grensene for kristne, mens muslimar blir stengde ute.

For dei seks landa som stort sett er muslimske, skal innreiseforbodet gjelda for tre månader, på same måte som sist.

Skarpe reaksjonar

Det opphavlege innreiseforbodet til Trump utløyste skarpe reaksjonar frå fleire av landa på lista, og irakiske politikarar meinte landet burde svara med same mynt.

Dei bad regjeringa innføra innreiseforbod for amerikanarar. Det kunne blitt eit alvorleg problem for det militære samarbeidet til landa i kampen mot IS.

USAs forsvarsminister Jim Mattis var nyleg i Irak for å styrkja samarbeidet og drøfte Mosul-offensiven. Han forsikra samtidig at USA ikkje vil "ta" Iraks olje, slik Trump fleire gonger har teke til orde for.

Trump-regjeringa meiner innreiseforbodet er nødvendig for å redusera faren for terrorangrep. Landa på lista blei også peikte ut som ei kjelde til bekymring av regjeringa til Barack Obama.

Etterretningsfolk i USAs departement for innanlandsk tryggleik meiner likevel at det ikkje finst gode grunnar til å slå fast at innbyggjarane til landa utgjer ein terrortrussel. Det går fram i eit utkast til ein analyse som AP har fått tilgang til.

(©NPK)