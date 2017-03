Sentrumsparti trekkjer støtta til Fillon

– UDI trekkjer støtta mellombels, og partileiinga skal møtast neste veke for å bestemma om vi skal trekkja støtta til Fillon fullt og heilt, opplyser leiar i UDI, Jean-Christophe Lagarde.

Fillon, som er presidentkandidat for det konservative partiet Republikanarane, er sikta for å ha misbrukt offentlege pengar ved å ha lønna kone og barn for arbeid dei ikkje skal ha utført.

(©NPK)