Sturgeon pressar på for ny skotsk avstemming

– Å ta til orde for ei ny avgjerd om sjølvstende er ikkje berre legitimt, det er nærmast nødvendig for å gi det skotske folket moglegheit til å uttale seg om vår veg framover, sa Sturgeon, som også er leiar for det skotske nasjonalistpartiet, i ein tale Edinburgh tysdag. Ho skulda EU-motstandarar for å legge opp til «eit grovt brot» på løfta Skottland fekk i forkant av brexitavstemminga i fjor.

I 2014 stemte 55 prosent av skottane for å bli i Storbritannia. I fjor stemte 62 prosent av dei for framleis EU-medlemskap, mens det samla resultatet av den britiske folkeavstemminga var at 52 prosent vil forlate EU. England og Wales sørgde for at fleirtalet gjekk ein annan veg enn det skottane ønskte, noko som har utløyst ei politisk krise.

Sturgeon har foreslått eit kompromiss som lar Skottland bli i EUs indre marknad, sjølv om Storbritannia går ut av unionen. Men dei skotske konservative, som er allierte med det konservative partiet som kontrollerer det britiske Parlamentet åtvarar og seier ein separat skotsk EU-avtale vil splitte den britiske marknaden, «skade økonomien og redusere veksten i Skottland».

Nasjonalistleiaren har gjort det klart at dersom det ikkje er mogleg å komme fram til ein avtale, kan ei ny folkeavstemming «vere den einaste måten å sørgje for at vår stemme blir høyrt på, våre interesser blir varetatt og våre verdiar blir sikra».

Skottland må ha godkjenning frå Parlamentet i London for å kunne halde ei bindande folkeavstemming.

