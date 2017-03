Tyrkisk avisredaktør sparka etter Erdogan-vreide

"Hovudkvarteret er ikkje på staden kvil", var tittelen på artikkelen som fekk Erdogan til å koka over. I artikkelen stod det mellom anna at det i fleire politiske sfærar var uttrykt uro over at hærsjefen og regjeringa stod kvarandre for nær.

Kjeldene til hæren prøvde for det meste å kvela påstandane.

Tysdag nytta Erdogan høvet til å slakta artikkelen på ein pressekonferanse, og han kalla påstandane "frekke og utilgjevelege".

Hurriyet har sjølv ikkje offentleggjort redaktørskiftet, men det har eit par medarbeidarar og andre tyrkiske media.

Avisa har i fleire år vore under stort press frå styresmaktene på grunn av den kritiske dekninga si av Erdogan og det moderate islamistiske regjeringspartiet (AKP) hans, sjølv om dei i det siste har tona det ned.

Meir enn 140 journalistar sit fengsla i Tyrkia, mellom anna den tyske reporteren Deniz Yucel.

