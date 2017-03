Jamn EU-støtte blant EU-innbyggjarane

Målinga, som EUs utsending til Berlin offentleggjorde torsdag, viser at 35 prosent av innbyggjarane i EU ser positivt på unionen. Det er 1 prosentpoeng meir enn i mai i fjor. Særleg dei yngre EU-innbyggjarane har eit positivt syn på samarbeidet: 42 prosent av dei under 25 år seier at dei har eit positivt syn på EU.

Delen som oppgir at dei har eit negativt syn på EU, er på 25 prosent – 2 prosentpoeng mindre enn i mai i fjor. Så mange som 38 prosent av dei spurde ville ikkje ha noka meining.

Særleg i Tyskland er det fleire enn før som ser positivt på EU. Delen har stige til 37 prosent – 8 prosentpoeng meir enn i mai i fjor. Samtidig oppgav 28 prosent av tyskarane at dei har eit negativt syn på unionen – 8 prosentpoeng lågare enn i mai 2016.

Synet på den felles tryggings- og forsvarspolitikken i EU har sterk støtte blant EU-innbyggjarane. Ikkje mindre enn 75 prosent av alle dei spurde stilte seg positive til dette samarbeidet.

(©NPK)