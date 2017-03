Noreg snart halvvegs i flyktningkvoten 

Ved utgangen av februar hadde Noreg tatt imot 664 asylsøkjarar gjennom den såkalla relokaliseringsordninga – 249 frå Hellas og 415 frå Italia. Det viser ein fersk oversikt frå EU-kommisjonen.

Noreg ligg dermed godt an til å fylle sin kvote. Utlendingsdirektoratet har anslått at målet kan bli nådd i første halvår.

EU som heilskap ligg mykje dårlegare an i innsatsen, som er meint å avlaste Hellas og Italia, dei to viktigaste mottakslanda for innvandrarar som tar seg over til Europa.

I februar vart det sett ny rekord med relokalisering av 1.940 asylsøkjarar. Men det er langt frå nok til å nå målet, som er at 98.255 asylsøkjarar skal sendast vidare frå Hellas og Italia innan september i år.

– Medlemslanda har inga unnskyldning, seier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.

– Det er fullt mogleg å relokalisere alle innan september. Det er berre avhengig av politisk vilje og uthald hos medlemslanda, seier han.

Så langt har andre europeiske land berre tatt imot 13.546 asylsøkjarar.

Tre land – Polen, Ungarn og Austerrike – har enno ikkje tatt imot éin einaste asylsøkar. Danmark og Storbritannia har valt å stå heilt utanfor ordninga.

