SVT: Sverige gjeninnfører verneplikt

Sverige har hatt verneplikt for menn sidan 1901. Sidan 2010 har den også omfatta kvinner, men frå same år har plikta til å gjennomføre militær grunnopplæring i praksis vore ein kvilande regel. I juni 2009 vedtok Riksdagen at verneplikta skulle vere kvilande i fredstid.

Frå 1. juli blir verneplikta igjen aktivert, i første omgang for årskulla fødde i 1999 og 2000. 13.000 unge svenskar vil bli kalla inn til sesjon, og rundt 4.000 frivillige og vernepliktige skal takast ut til opplæring i kvart av dei neste to åra.

Dette blir grunngjeve med at den sikkerheitspolitiske situasjonen i Sveriges nærområde er blitt forverra, og at forsvaret ikkje klarer å rekruttere nok frivillige, melder SVT.

– Skal vi ha fulltalige og øvde kampeiningar, må det frivillige systemet kompletterast av verneplikt, seier forsvarsminister Peter Hultqvist til SVT.

– Interesse, motivasjon og vilje er eit grunnelement i rekrutteringa, og eg trur det kjem til å bli avgjerande, seier han og viser til Noreg.

– Vi har jo eit system i Noreg som fungere med både verneplikt og med profesjonell organisering, og det er det vi kjem til å etterlikne.

