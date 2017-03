USAs justisminister nektar for å ha loge om russisk kontakt

Washington Post melder torsdag at Sessions snakka med Russlands ambassadør to gonger i 2016, noko han ikkje nemnde i senatshøyringa før han vart godkjent.

Men Sessions avviser at han har møtt russiske tenestemenn for å diskutere valkampen, og han meiner opplysningane er eit forsøk på å sverte Trump-administrasjonen.

– Dette er det siste angrepet på Trump-administrasjonen frå partiske demokratar. Sessions møtte ambassadøren i kraft av å vere medlem av forsvarskomiteen, noko som er heilt i tråd med svaret hans til Senatet, heiter det i ein skriftleg fråsegn frå Sessions til CNN.

– Må gå

Leiaren for Demokratene i Representantenes hus, Nancy Pelosi, meiner Sessions bør trekkje seg ettersom han ikkje fortalde Senatet at han hadde hatt møte med Russlands ambassadør.

– Etter å ha loge under eid om sin kommunikasjon med russarane, må justisministeren gå av. Han er ikkje skikka til å vere vår øvste juridiske styresmakt og må trekkje seg, seier Pelosi i ei fråsegn.

Heldt munn

Sessions var framleis senator for Alabama då han to gonger i 2016 snakka med ambassadøren, seier tenestemenn i justisdepartementet. Det unnlét han å nemne då han vart spurd om moglege kontaktar mellom Donald Trumps valkampapparat og representantar for russiske styresmakter, ifølgje avisa.

Eitt av møta var ein privat samtale mellom Sessions og ambassadør Sergej Kisljak på kontoret til senatoren i september. Omtrent på den tida meiner amerikansk etterretning at Russlands innsats for å påverke den amerikanske valkampen var på det mest intense.

(©NPK)