Yahoo: 32 millionar kontoar hacka

Datainnbrota har skjedd dei to siste åra, og inntrengarane har brukt falske såkalla cookies for å komme seg inn på kontoane, melder Reuters. Cookies – også kjent som informasjonskapslar – er små datakodar som blir brukte til å lagre brukarinformasjon og spore brukaråtferd på nettet.

– Basert på vår etterforsking, trur vi at uautoriserte tredjepartar har fått tilgang til datakoden til selskapet for å lære å forfalske enkelte cookies, opplyser Yahoo. Selskapet seier nokre av dei siste sikkerheitsbrota kan koplast til «den same statsstøtta aktøren som ein reknar med var ansvarleg for brot i 2014». Den gongen vart minst 500 millionar brukarar ramma.

I desember opplyste Yahoo at over 1 milliard kontoar vart ramma av det største sikkerheitsbrotet i historia i august 2013.

Yahoo eig blant anna blogg- og fototenestene Tumblr og Flickr.

Resultata frå granskinga som er gjennomført, inneber at avtroppande Yahoo-sjef Marissa Meyer ikkje får utbetalt nokon bonus for fjoråret, og ho får heller ikkje aksjar eller opsjonar i år.

