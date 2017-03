Bombemistenkt mann lauslaten i Belgia

Mannen er tidlegare dømd i ei terrorsak og blir sagt å vere ein venn av ein av mennene som stod bak sjølvmordsaksjonane i Brussel i mars i fjor.

Han vart arrestert etter at politiet sperra av store delar av Brussel på grunn av mistanke om at mannen hadde planar om å gjennomføre ein terroraksjon med gassflasker.

Politiet seier at dei sette han fri etter at det vart klart at gassflaskene var til eige bruk, slik han sjølv opplyste.

(©NPK)