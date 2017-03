Bombeteknikarar skal undersøkje fly på Arlanda

Flyet skulle tatt av til Thailand med om lag 300 passasjerar torsdag kveld, men som følgje av bombetrusselen blei det ståande på flyplassen. Fredag morgon var det framleis ikkje søkt gjennom flyet. Det var derimot flytta til ein annan plass på flyplassområdet, der det skal bli undersøkt av ein bombegruppe i løpet av formiddagen, opplyser politiet i Stockholm.

Flyet høyrer til Thai Airways og skulle til Phuket sør i Thailand.

Verken politiet eller flyplassoperatøren Swedavia ville torsdag kveld seie kva slags trussel det dreidde seg om. At det dreidde seg om ein bombetrussel, fekk passasjerane først vite etter at dei hadde gått av flyet ved 23.30-tida. Då hadde dei sete på flyet i om lag to timar, mens dei kvar halvtime fekk beskjed om at det var tekniske problem, opplyser ein av passasjerane, Ulrika Sten, til TT.

Passasjerane blei deretter avhøyrt av politiet.

Ifølgje politiet kom trusselen per telefon. Den var retta spesifikt mot flyet til Thailand, ikkje mot flyplassen.

– Trusselen kom på telefon, men ikkje til oss, det er alt eg kan seie. Trusselen kunne ikkje bli sett på som useriøs, seier Sven-Erik Ohlsson ved politiet i Stockholm.

To pirar på Arlandas utanriksterminal blei for sikkerheits skyld også evakuert.

(©NPK)