EU-parlamentet kan gå inn for totalforbod mot oljeboring i Arktis 

Det er ein resolusjon om Arktis-politikken til EU som har fått varsellampene til å blinke raudt i Noreg.

Teksten skal opp til avstemming i plenumsmøtet i EU-parlamentet tysdag 14. mars. I eitt av punkta heiter det at EU-parlamentet oppmodar EU-kommisjonen og medlemsstatane til å "arbeide i internasjonale forum for eit framtidig totalforbod mot utvinning av arktisk olje og gass".

– Det er veldig alvorleg for Noreg, seier Anniken Huitfeldt (Ap), som er leiar for utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Ho var sjølv i samtalar med fleire EU-parlamentarikarar om saka da ho besøkte Brussel denne veka.

Høgt prioritert

Saka har stått øvst på prioriteringslista til EU-delegasjonen, opplyser europaminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Delegasjonen har arbeidd systematisk og bredt med å fremje synspunkta våre i Brussel. Vi håper å sjå resultatet av denne innsatsen når saka no skal behandlast, seier Bakke-Jensen.

Huitfeldt fortel at ho måtte teikne og forklare da ho besøkte Brussel.

– Når folk lenger sør høyrer Arktis, ser dei for seg is og isbjørnar, seier Huitfeldt.

– Det var viktig for meg å forklare forskjellen på dei isfrie områda langs norskekysten og Alaska. Det krev ein del å fortelje kva som er realitetane langs norskekysten samanlikna med andre delar av Arktis, seier ho.

Overraska Noreg

Resolusjonsteksten så lenge nokså uproblematisk ut for Noreg. Men heilt mot slutten av komitébehandlinga vart eit sett med radikale nye forslag lagt på bordet, blant anna av den populistiske Femstjernersrørsla.

Målet om full stans i oljeboringa i nord står to stader i resolusjonen.

Dei nye forslaga glei gjennom med breitt fleirtal da komitéinnstillinga vart vedtatt 31. januar og skal ha komme som ei overrasking både på observatørar og mange parlamentarikarar.

– Eg trur nok det hos mange av representantane er ei erkjenning av at det er gjort ein feil her, og at den må rettast opp, seier administrerande direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Lobbykampanje

Ifølgje Schjøtt-Pedersen har Norsk olje og gass vore i kontakt med fleire folkevalde i EU-parlamentet for å prøve å få dei på andre tankar.

Nord-Norges Europa-kontor har spelt ei aktiv rolle i lobbykampanjen, og saka har vore tema for fleire møte mellom EU-parlamentarikarar og norske politikarar og diplomatar.

Schjøtt-Pedersen poengterer at full oljestans nord for polarsirkelen òg kjem til å ramme leveransane til EU hardt.

– Viss ein legg til grunn at det ikkje skal vere oljeaktivitet i Arktis i det heile tatt, så snakkar ein om eit område frå Mo i Rana og nordover, seier han.

Ikkje bindande

Resolusjonen ikkje er bindande. Det betyr at han berre er som ei meiningsytring å rekne. Han er ikkje eit uttrykk for EUs offisielle politikk.

Huitfeldt seier ho likevel er uroleg. Ho fryktar at resolusjonen kan bli følgt opp av EU-kommisjonen og medlemslanda i EU.

– Slike tekstar får noko å seie i andre forhandlingar, seier ho.

Etter det NTB forstår, skal det mykje til for å få enkeltelement i resolusjonar endra i plenum. Teksten skal i utgangspunktet vedtakast slik han står.

