Godt valframmøte i Nord-Irland

Oppteljinga starta fredag morgon, men fordelinga av dei 90 mandata er venteleg ikkje klart før laurdag.

Ein del analytikarar spår at det katolske partiet Sinn Féin kan vinne nokre mandat, og at det probritiske DUP kan tape nokre.

Men resultatet kjem truleg ikkje til å løyse den politiske krisa som vart løyst ut da viseførsteminister Martin McGuinness frå Sinn Féin trekte seg i januar. Dermed braut sjølvstyreregjeringa saman, og det måtte lysast ut nyval.

Sjølvstyret i Nord-Irland er basert på eit prinsipp om maktfordeling, der den eine sida ikkje kan køyre over den andre. Provinsregjeringa blir leidd i fellesskap av leiarane for Sinn Féin og DUP. Om den eine trekkjer seg, fell regjeringa, noko som opnar for direkte styre frå London.

