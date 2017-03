Russland: Heksejakt i USA

Utanriksminister Sergej Lavrov minner om at møter med folkevalde politikarar er ei vanleg arbeidsoppgåve for ambassadørar.

– Presset mot Sessions minner sterkt om heksejakta frå McCarthy-tida. Vi trudde dette for lengst var eit unnagjort stadium i USA, som jo er eit sivilisert land, seier Lavrov.

Senator Joseph McCarthy vart på 1950-talet berykta for ei storstilt jakt på folk som kunne vere kommunistiske forrædarar i USA.

Sessions har komme under sterkt press etter avsløringa av at han møtte den russiske ambassadøren i Washington to gonger i fjor. Grunnen er at han under ei høyring i Senatet før han vart innsett, hevda at han ikkje "kommuniserte med russarane" under valkampen.

Bakteppet for saka er påstandane om at Russland skal ha prøvd å hjelpe Donald Trump i valkampen. Nye opplysningar om kontakt mellom Trumps medarbeidarar og russiske tenestemenn får no stor merksemd – sjølv om det ikkje er påvist noko samarbeid.

Da Lavrov kommenterte saka, brukte han det same uttrykket som Trump brukte dagen før. Også presidenten meiner Sessions er utsett for ei heksejakt.

Trumps svigerson Jared Kushner og Trumps tidlegare nasjonale tryggingsrådgivar Michael Flynn møtte den russiske ambassadøren i desember, ifølgje Det kvite hus. Flynn trekte seg i februar etter å ha forklart seg urett om telefonsamtalar han hadde hatt med ambassadør Sergej Kisljak.

(©NPK)