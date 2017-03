Tre soldatar skotne og drepne i Thailand

Soldatane er dei siste offera i ein 13 år lang blodig konflikt mellom staten og muslimske opprørarar i grenseregionane mot Malaysia.

– Dei blei skotne av sju eller åtte væpna menn. Dei hadde inga moglegheit til å svare på elden, og alle blei drepne på staden, seier politisjef Muhamad Maadwang om drapa i Mayo i provinsen Pattani. Det er lova ut ein dusør på 120.000 kroner for arrestasjonen av dei væpna mennene.

Omtrent samtidig som skytinga på marknaden blei ein 44 år gammal muslimsk mann skoten og drepen frå ein passerande bil i det same distriktet. Tidlegare på dagen blei ein familie på fire, inkludert ein åtte år gammal gut, skotne ned på veg til ein skule. Angrepet er blitt kraftig fordømt.

Opprørarane, som opererer gjennom små og lukka celler, tar sjeldan på seg ansvar for angrepa dei står bak. Ofte skjer angrepa som gjengjelding for innsatsen til sikkerheitsstyrkane eller når det har vore ei endring i dynamikken i fredssamtalane.

Angrepet torsdag kjem etter at hæren og ein paraplyorganisasjon som representerer enkelte opprørsgrupper, blei samde om å opprette ei avgrensa «sikker sone» i regionen,

Fleirtalet av innbyggjarane i dei sørlegaste delane av Thailand er malaysiske muslimar. Dei skuldar styresmaktene for rettsbrot og for å køyre over deira unike kulturelle identitet.

