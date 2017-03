Ekspert: Viktig at Trump grunngir skuldingane

Kjem det inga forklaring, risikerer Trump negative reaksjonar blant mange uavhengige amerikanske veljarar, trur Tønnessen, som er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda.

Han vart litt overraska over Twitter-skuldingane til Trump tidleg laurdag morgon. Talen Trump heldt i Kongressen nokre dagar tidlegare vart sagt å vere forsonande.

– Men vi har sett det fleire gonger, at han køyrer ein teknikk der han prøver å skape distanse til eliten, seier Tønnessen til NTB.

Trump er opptatt av å mobilisere eigne tilhengarar, og USA-eksperten minner om den sterke motstanden mot Obama på høgresida i USA.

Russland-gransking

I Twitter-meldingane skulda Trump Obama for å ha sett i verk avlytting av telefonane i Trump Tower i New York før valet i fjor. Han kalla Obama eit dårleg menneske, men la ikkje fram bevis for skuldingane.

Dei vart raskt avviste av ein talsmann for Obama. Dagen etter kravde Det kvite hus at kongresskomiteane som undersøkjer påstandane om at Russland skal ha prøvd å påverke presidentvalet, òg må granske denne saka.

Verken Trump eller Det kvite hus vil seie noko meir om saka før granskinga er gjennomført, skreiv presidenttalsmann Sean Spicer på Twitter. I utgangspunktet ser det altså ikkje ut til at Tønnessens ønske om meir dokumentasjon kjem til å bli oppfylt med det første.

To av talspersonane til Trump, Kellyanne Conway og Sarah Huckabee Sanders, lét seg intervjue om saka på amerikansk TV måndag. Men heller ikkje dei presenterte nokon handfaste bevis. Conway viste til "truverdige nyheitskjelder", mens Sanders sa det kunne hende at Trump har tilgang til dokument som ho sjølv ikkje kjenner til.

Tønnessen trur skuldingane kan vere eit forsøk på å dreie merksemda bort frå Russland-skuldingane mot fleire Trump-medarbeidarar. Både kongresskomiteane og det føderale politiet FBI skal granske kontakten mellom Trump-medarbeidarar og russiske tenestemenn gjennom fjoråret.

– Fanst ingen rettsordre

Tidlegare nasjonal etterretningssjef i USA James Clapper har avvist at det fanst nokon hemmeleg rettsordre om avlytting av Trump Tower under valkampen. I eit intervju med TV-stasjonen NBC sa han òg at han ville ha kjent til eit slikt løyve dersom det eksisterte.

FBI-sjef James Comey skal ha bedt justisdepartementet avkrefte påstandane til Trump, ifølgje kjelder som New York Times og Washington Post har snakka med. Det har departementet så langt ikkje gjort, og Comey har ikkje stadfesta at han har komme med ein slik oppfordring.

Demokrat-leiarar i Representanthuset Nancy Pelosi meiner Trump diktar opp ting for å styre kva media skriv om. Dette er ein taktikk som brukast av autoritære leiarar, hevda ho i eit intervju med CNN.

Ber Trump forklare

Det er òg fleire republikanske politikarar som meiner Trump må grunngi påstandane sine. Senator Marco Rubio ber Det kvite hus forklare kva Trump siktar til, og senator Lindsey Graham seier skuldingane gjer han svært uroleg.

Ifølgje New York Times var det påstandar på den omstridde, høgreorienterte nettstaden Breitbart som løyste ut Trumps angrep på Obama. Breitbart og fleire høgreorienterte radiokanalar har peika på at Russland-skuldingane mot Trump-folk delvis er basert på informasjon som stammar frå overvaking som amerikanske etterretningsorganisasjonar har gjennomført.

Overvakinga i desse tilfella skal likevel ha vore retta mot russiske tenestemenn, ikkje personar knytte til Donald Trumps valkamp.

(©NPK)