Irakiske styrkar har tatt endå ei bru i Mosul

Det er den andre av fem bruer over Tigris som er tatt under offensiven mot IS i Vest-Mosul, melder BBC. Alle bruene er øydelagde, men når irakiske styrkar har kontroll over begge sider av ei bru, kan den reparerast og byggjast opp att. Det kan lette offensiven mot den ytterleggåande jihadistgruppa.

IS har kontrollert Mosul sidan sommaren 2014, men mista kontrollen over Aust-Mosul i januar.

Irakiske regjeringsstyrkar starta ein offensiv mot byen i oktober. Dei får støtte av kurdiske og sjiamuslimske militsgrupper og den USA-leidde koalisjonen, som bombar IS-mål frå lufta.

