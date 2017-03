Trump-motstandarar varslar kamp mot nytt innreiseforbod

Trump signerte ordren bak lukka dører, opplyste Det kvite hus-talsmann Michael Short måndag ettermiddag.

– Med denne ordren utøver president Trump sitt rettmessige mynde til å sikre vårt folks tryggleik, seier utanriksminister Rex Tillerson.

Saman med justisminister Jeff Sessions og ministeren for sikkerheita innanlands, John Kelly, møtte han måndag pressa for å presentere innreiseforbodet, som er venta å tre i kraft 16. mars.

Flyktningtopp

Det reviderte forbodet omfattar dei same landa som før, unntatt Irak. Det betyr at nye visumsøknader frå borgarar frå Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen kjem til å bli avvist i 90 dagar.

I tråd med det opphavlege forbodet blir det amerikanske flyktningprogrammet sett på vent i 120 dagar. Men til forskjell frå før får flyktningar som allereie har fått innvilga opphald, reise til landet. I tillegg har presidenten fjerna innreisenekten på ubestemt tid for flyktningar frå Syria.

– Framleis muslimforbod

Den amerikanske menneskerettsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) fordømmer det nye innreiseforbodet og lover ny kamp i domstolane. Dei meiner den nye presidentordren stadig vekk er eit "muslimforbod".

– Trump-administrasjonen har vedgått at det opphavlege muslimforbodet er uforsvarleg. Dessverre har dei erstatta det med ein redusert versjon som har nokre av dei same fatale manglane, seier Omar Jadwat, som er direktør for ACLU-prosjektet for innvandrarrettar.

Færre flyktningar

Også opposisjonen i Kongressen kom raskt på banen med kritikk.

– Eit utvatna forbod er framleis eit forbod, seier Chuck Schumer, leiaren for demokratane i Senatet. Den nye ordren kjem til å møte den "same oppoverbakken i domstolane" som det opphavlege forbodet, seier Schumer vidare.

– Dette er det same forbodet med det same føremålet og drive av den same farlege diskrimineringa som svekker evna vår til å nedkjempe terror, seier Nancy Pelosi, som er leiar for demokratane i Representanthuset.

Valde bort høgsterett

Det var 27. januar Trump gjennom ein presidentordre sende ut det omfattande innreiseforbodet, som ramma alle borgarar frå sju i hovudsak muslimske land. Dei føderale domstolane i USA sette for ein knapp månad sidan innreisenekten mellombels til side.

Dommarane i ankedomstolen som stadfesta avgjerda, gjorde det klart at dei meinte ei eventuell endeleg rettsleg behandling ville vurdert forbodet som grunnlovsstridig. Dommarane streka òg under at forbodet valda skade på enkeltpersonar, samtidig som det ikkje var nødvendig for å hindre skade på samfunnet i form av til dømes terrorangrep, slik Trump-administrasjonen hevda.

Administrasjonen kunne anka avgjerda til høgsterett, men valde altså i staden å komme med eit utvatna innreiseforbod – som dei reknar med blir vanskelegare å stoppe i retten.

