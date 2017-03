Trumps nye innreiseforbod trer i kraft 16. mars

Det betyr at dei som allereie har visum til USA, framleis skal komme inn i landet, ifølgje nyheitsbyrået APs opplysningar.

Det reviderte innreiseforbodet til Trump omfattar dei same landa som før, unntatt Irak. Det betyr truleg at nye visumsøknader frå borgarar frå Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen kjem til å bli avviste.

Den reviderte ordren er langt mindre omfattande enn det opphavlege innreiseforbodet og gjeld 90 dagar fram i tid, skriv AP.

Trump skal signere presidentordren måndag, men han kjem ikkje til å tre i kraft før 16. mars, opplyser Det kvite hus-rådgivar Kellyanne Conway i eit intervju med fjernsynskanalen Fox News.

Unntak

Den første versjonen av det omstridde innreiseforbodet tredde i kraft kort tid etter at Trump tok over Det kvite hus. Det førte til at USAs grenser mellombels vart stengde for alle flyktningar og borgarar frå sju i hovudsak muslimske land.

Conway stadfestar i TV-intervjuet at personar som allereie har gyldig opphaldsløyve og visum, kjem til å bli uttrykkeleg unntatt frå den reviderte presidentordren. Ho indikerte vidare at Irak ikkje lenger er blant dei svartelista landa.

– Irak er ikkje lenger på lista, basert på dei forsterka screening- og rapporteringstiltaka deira, sa Conway.

Press frå Pentagon

Ifølgje amerikanske medium var det press frå Pentagon og utanriksdepartementet som førte til at Irak vart stroke frå lista. Argumentet er den avgjerande rolla landet har spelt i kampen mot ekstremistgruppa IS.

Det opphavlege innreiseforbodet, som vart sett til side av amerikanske domstolar, omfatta alle borgarar frå dei sju landa, også dei som allereie hadde gyldig opphaldsløyve eller visum til USA.

(©NPK)